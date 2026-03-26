Chasse aux oeufs de Pâques rue de l’église La Bresse
Chasse aux oeufs de Pâques rue de l’église La Bresse dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
rue de l’église Jardin du presbytère La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 11:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux œufs, dimanche 5 avril 2026 au jardin du presbytère devant l’église de 10h à 11h30, ouvert aux enfants de 1 à 12 ans. Permis de chasse 3 € pour les adhérents de l’association, 5 € pour les non-adhérents.Enfants
3 .
rue de l’église Jardin du presbytère La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 80 72 23 69 manifestation@af-labresse.net
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English :
Egg hunt, Sunday April 5, 2026 in the presbytery garden in front of the church from 10am to 11:30am, open to children aged 1 to 12. Hunting permit 3 ? for association members, 5 ? for non-members.
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques La Bresse a été mis à jour le 2026-03-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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