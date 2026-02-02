Chasse aux oeufs de Pâques La Chapelle-aux-Brocs
Chasse aux oeufs de Pâques La Chapelle-aux-Brocs dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Le Bourg La Chapelle-aux-Brocs Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Organisé par le Foyer Rural.
Informations à venir.
Dans le bourg. .
Le Bourg La Chapelle-aux-Brocs 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs de Pâques
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques La Chapelle-aux-Brocs a été mis à jour le 2026-02-02 par Brive Tourisme