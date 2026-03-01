Chasse aux œufs de Pâques Cour de l’école La Chapelle-Neuve

Chasse aux œufs de Pâques

Cour de l’école 17 rue du Tilleul La Chapelle-Neuve Morbihan

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Participez à une chasse aux trésors de Pâques en famille ! Un lot de chocolat pour chaque enfant participant et trois gros lots chocolatés d’exceptions.

14h rendez-vous dans le cour de l’école de la fourmilière pour la chasse aux œufs des petits (jusqu’à 6 ans)

15h chasse aux œufs des grands suivie de la chasse aux œufs familiale sur un parcours dans le bourg

16h retour à l’école pour la remise des lots suivi d’un goûter et d’une buvette pour clôturer l’après-midi

Pensez à prendre votre panier !

inscription et tarifs sur Hello Asso date limite d’inscription 8 mars. Amicale Laïque de la Fourmilière. .

Cour de l’école 17 rue du Tilleul La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne

