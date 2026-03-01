Chasse aux œufs de Pâques Cour de l’école La Chapelle-Neuve
Chasse aux œufs de Pâques Cour de l’école La Chapelle-Neuve dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux œufs de Pâques
Cour de l’école 17 rue du Tilleul La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Participez à une chasse aux trésors de Pâques en famille ! Un lot de chocolat pour chaque enfant participant et trois gros lots chocolatés d’exceptions.
14h rendez-vous dans le cour de l’école de la fourmilière pour la chasse aux œufs des petits (jusqu’à 6 ans)
15h chasse aux œufs des grands suivie de la chasse aux œufs familiale sur un parcours dans le bourg
16h retour à l’école pour la remise des lots suivi d’un goûter et d’une buvette pour clôturer l’après-midi
Pensez à prendre votre panier !
inscription et tarifs sur Hello Asso date limite d’inscription 8 mars. Amicale Laïque de la Fourmilière. .
Cour de l’école 17 rue du Tilleul La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse aux œufs de Pâques La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-02-26 par OT BAUD Communauté