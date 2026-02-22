Chasse aux oeufs de Pâques La Chapelle-Saint-Rémy
Chasse aux oeufs de Pâques La Chapelle-Saint-Rémy dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Place de l’Eglise La Chapelle-Saint-Rémy Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Organisé par l’Associations des Parentes d’élèves de la commune. .
Place de l’Eglise La Chapelle-Saint-Rémy 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 46 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques La Chapelle-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-02-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude