Chasse aux oeufs de Pâques La Ferté-Saint-Aubin
Chasse aux oeufs de Pâques La Ferté-Saint-Aubin dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 11:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Retrouvez l’Association Indépendante des Parents d’Élèves des Sablons pour une chasse aux œufs ouverte à tous les enfants !
Au programme
Des défis adaptés à chaque tranche d’âge
Une récompense pour tous les participants
✨ Et peut-être la chance de trouver l’œuf en or !
Chasse aux œufs à La Ferté-Saint-Aubin !
Dimanche 29 mars
⏰ De 9h30 à 11h30
Bords du Cosson La Ferté-Saint-Aubin
Retrouvez l’Association Indépendante des Parents d’Élèves des Sablons pour une chasse aux œufs ouverte à tous les enfants !
Au programme
Des défis adaptés à chaque tranche d’âge
Une récompense pour tous les participants
✨ Et peut-être la chance de trouver l’œuf en or !
3,50 € la partie
Buvette sur place
Inscription directement sur place .
Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire asso.aipes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join the Association Indépendante des Parents d?Élèves des Sablons for an egg hunt open to all children!
On the program:
? Challenges for every age group
? Rewards for all participants
? And maybe the chance to find the golden egg!
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-03-12 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN