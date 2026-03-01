Chasse aux oeufs de Pâques

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 11:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Retrouvez l’Association Indépendante des Parents d’Élèves des Sablons pour une chasse aux œufs ouverte à tous les enfants !

Au programme

Des défis adaptés à chaque tranche d’âge

Une récompense pour tous les participants

✨ Et peut-être la chance de trouver l’œuf en or !

Chasse aux œufs à La Ferté-Saint-Aubin !

Dimanche 29 mars

⏰ De 9h30 à 11h30

Bords du Cosson La Ferté-Saint-Aubin

Retrouvez l’Association Indépendante des Parents d’Élèves des Sablons pour une chasse aux œufs ouverte à tous les enfants !

Au programme

Des défis adaptés à chaque tranche d’âge

Une récompense pour tous les participants

✨ Et peut-être la chance de trouver l’œuf en or !

3,50 € la partie

Buvette sur place

Inscription directement sur place .

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire asso.aipes@gmail.com

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English :

Join the Association Indépendante des Parents d?Élèves des Sablons for an egg hunt open to all children!

On the program:

? Challenges for every age group

? Rewards for all participants

? And maybe the chance to find the golden egg!

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-03-12 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN