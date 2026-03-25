Chasse aux oeufs de Pâques LASCAZERES Lascazères
Chasse aux oeufs de Pâques LASCAZERES Lascazères mercredi 8 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
LASCAZERES 1 Route de Madiran Lascazères Hautes-Pyrénées
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Venez munis de votre panier pour partir à la recherche des œufs dans le parc du château du centre Roland Chavance.
14h30 à 15h Accueil des participants
15h à 16h Chasse aux œufs
16h à 17h Vente de goûter
16h30 remise des prix
Places limitées, réservation par SMS 07 62 29 76 79 avant le 3 avril.
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LASCAZERES 1 Route de Madiran Lascazères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 62 29 76 79
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English :
Bring your basket and set off in search of eggs in the grounds of the Roland Chavance château.
2:30 pm to 3 pm: Welcome
3 4 pm: Egg hunt
4pm to 5pm: Snack sale
4.30pm: Prize-giving ceremony
Places are limited, so book by SMS: 07 62 29 76 79 before April 3.
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Lascazères a été mis à jour le 2026-03-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65