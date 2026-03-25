Chasse aux oeufs de Pâques LASCAZERES Lascazères

Chasse aux oeufs de Pâques

LASCAZERES 1 Route de Madiran Lascazères Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Venez munis de votre panier pour partir à la recherche des œufs dans le parc du château du centre Roland Chavance.

14h30 à 15h Accueil des participants

15h à 16h Chasse aux œufs

16h à 17h Vente de goûter

16h30 remise des prix

Places limitées, réservation par SMS 07 62 29 76 79 avant le 3 avril.

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LASCAZERES 1 Route de Madiran Lascazères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 62 29 76 79

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English :

Bring your basket and set off in search of eggs in the grounds of the Roland Chavance château.

2:30 pm to 3 pm: Welcome

3 4 pm: Egg hunt

4pm to 5pm: Snack sale

4.30pm: Prize-giving ceremony

Places are limited, so book by SMS: 07 62 29 76 79 before April 3.

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Lascazères a été mis à jour le 2026-03-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65