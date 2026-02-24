Chasse aux oeufs de Pâques Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Chasse aux oeufs de Pâques
Marennes Jardin Public Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
2026-04-04
Le comité des Fêtes de Marennes invite les enfants à venir chercher les œufs de Pâques au jardin public.
Marennes Jardin Public Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 07 87 40 comitedesfetesmarennes@orange.fr
English :
The Comité des Fêtes de Marennes invites children to come and collect Easter eggs in the public garden.
