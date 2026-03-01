Chasse aux oeufs de pâques Marigny-Le-Lozon
Chasse aux oeufs de pâques Marigny-Le-Lozon samedi 28 mars 2026.
Chasse aux oeufs de pâques
Marigny-Le-Lozon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Rendez-vous le 28 mars à Marigny-Le-Lozon de 14h à 18h pour la 1ère édition de la chasse aux œufs de pâques !
Renseignements au 06 63 59 42 80 .
Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 63 59 42 80
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English : Chasse aux oeufs de pâques
L’événement Chasse aux oeufs de pâques Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint-Lô