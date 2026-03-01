Chasse aux oeufs de pâques

Marigny-Le-Lozon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Rendez-vous le 28 mars à Marigny-Le-Lozon de 14h à 18h pour la 1ère édition de la chasse aux œufs de pâques !

Renseignements au 06 63 59 42 80 .

Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 63 59 42 80

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English : Chasse aux oeufs de pâques

L’événement Chasse aux oeufs de pâques Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint-Lô