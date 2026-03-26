Chasse aux œufs de Pâques Maison des Patrimoines Matour
Chasse aux œufs de Pâques Maison des Patrimoines Matour lundi 6 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques
Maison des Patrimoines Grande Rue Matour Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Les cloches de Pâques arrivent… et cette année, elles ont choisi le parc de la Maison des Patrimoines pour y cacher leurs œufs ! Rendez-vous le lundi 6 avril de 10h à 12h .
Maison des Patrimoines Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84 maisondespatrimoines@matour.fr
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English : Chasse aux œufs de Pâques
L’événement Chasse aux œufs de Pâques Matour a été mis à jour le 2026-03-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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