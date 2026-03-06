Chasse aux œufs de Pâques Mercuès

Chasse aux œufs de Pâques

Rue du Château Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 16:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Pour le plaisir des plus jeunes, une chasse aux œufs en chocolat prendra place dans les somptueux jardins suspendus du Château (sous réserve de bonnes conditions météorologiques). À la recherche des trésors imaginés par notre chef pâtissier Steven Bott, les enfants vivront une aventure ludique et gourmande dans un décor enchanteur.

Rue du Château Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 00 01 reception@chateaudemercues.com

English :

For the pleasure of youngsters, a chocolate egg hunt will take place in the Château’s sumptuous hanging gardens (subject to good weather conditions)

