Chasse aux oeufs de Pâques Place Francis Planté Mont-de-Marsan
Chasse aux oeufs de Pâques Place Francis Planté Mont-de-Marsan dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Place Francis Planté Parc Jean Rameau Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Dimanche 5 avril, les enfants montois de 2 à 10 ans, accompagnés de leurs parents, sont invités à vivre une matinée pleine de rires et de gourmandises au parc Jean Rameau
Chaque petit chasseur devra partir à la recherche de 5 œufs de couleurs différentes, qu’il pourra échanger contre de délicieuses surprises en chocolat Mais le vrai trésor de la journée, c’est l’œuf doré, l’incontournable Graal de cette aventure pascale !
Venez profiter d’un moment convivial, dans la nature et la bonne humeur, et partager cette belle tradition en famille. .
Place Francis Planté Parc Jean Rameau Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 52 conseils.quartiers@montdemarsan.fr
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English : Chasse aux oeufs de Pâques
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Mont-de-Marsan
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