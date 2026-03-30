Chasse aux oeufs de Pâques Place Francis Planté Mont-de-Marsan

Chasse aux oeufs de Pâques

Place Francis Planté Parc Jean Rameau Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Dimanche 5 avril, les enfants montois de 2 à 10 ans, accompagnés de leurs parents, sont invités à vivre une matinée pleine de rires et de gourmandises au parc Jean Rameau

Chaque petit chasseur devra partir à la recherche de 5 œufs de couleurs différentes, qu’il pourra échanger contre de délicieuses surprises en chocolat Mais le vrai trésor de la journée, c’est l’œuf doré, l’incontournable Graal de cette aventure pascale !

Venez profiter d’un moment convivial, dans la nature et la bonne humeur, et partager cette belle tradition en famille. .

Place Francis Planté Parc Jean Rameau Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 52 conseils.quartiers@montdemarsan.fr

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English : Chasse aux oeufs de Pâques

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Mont-de-Marsan