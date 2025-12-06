Chasse aux œufs de Pâques les halles Montendre

Chasse aux œufs de Pâques

les halles centre ville Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Spécialement pour Pâques, une chasse aux œufs animée par Camille et Samantha, activités diverses suivie d’un gouter

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les halles centre ville Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 98 05 69

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English :

Especially for Easter, an egg hunt led by Camille and Samantha, various activities followed by a snack

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Montendre a été mis à jour le 2026-03-28 par CDC de Haute Saintonge