Chasse aux œufs de Pâques les halles Montendre
Chasse aux œufs de Pâques les halles Montendre samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques
les halles centre ville Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Spécialement pour Pâques, une chasse aux œufs animée par Camille et Samantha, activités diverses suivie d’un gouter
.
les halles centre ville Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 98 05 69
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English :
Especially for Easter, an egg hunt led by Camille and Samantha, various activities followed by a snack
L’événement Chasse aux œufs de Pâques Montendre a été mis à jour le 2026-03-28 par CDC de Haute Saintonge
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