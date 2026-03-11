Chasse aux œufs de Pâques

Route du Ripault Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Munis d’un petit livret, suivez les indices et partez à la chasse aux oeufs de Pâques dans le parc du Domaine de Candé.

Quête suprême pour les jeunes explorateurs 15 œufs en or donnant accès à une grosse récompense seront cachés dans le parc.

Munis d’un petit livret, suivez les indices et partez à la chasse aux oeufs de Pâques dans le parc du Domaine de Candé.

Quête suprême pour les jeunes explorateurs 15 œufs en or donnant accès à une grosse récompense seront cachés dans le parc. .

Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70 domainecande@departement-touraine.fr

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English :

Armed with a little booklet, follow the clues and set off on an Easter egg hunt in the grounds of Domaine de Candé.

The ultimate quest for young explorers: 15 golden eggs giving access to a big reward will be hidden in the park.

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Monts a été mis à jour le 2026-03-11 par Conseil Départemental 37