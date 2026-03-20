Chasse aux oeufs de Pâques

Morgny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

À l’arboretum. .

Morgny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 55 81 mairiedemorgny@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs de Pâques

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Morgny a été mis à jour le 2026-03-20 par Vexin Normand Tourisme