Chasse aux oeufs de Pâques Parc du Moulin Peyre Mouriès
Chasse aux oeufs de Pâques Parc du Moulin Peyre Mouriès dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Dimanche 5 avril 2026 à partir de 11h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Rendez-vous au Parc du Moulin Peyre à Mouriès, dimanche 05 avril à 11h, pour une grande chasse aux œufs de Pâques !Familles
Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès et l’Association des Parents d’Élèves et Amis de Mouriès
Tous les enfants sont invités à participer à une chasse aux œufs pleine de surprises !
Au programme
– Jeux & animations
– Chocolat offert aux enfants
– Gourmandises et surprises
Venez nombreux partager ce moment festif en famille et célébrer Pâques à Mouriès ! .
Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com
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English :
Join us in the Parc du Moulin Peyre in Mouriès on Sunday 05 April at 11am for a big Easter egg hunt!
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Mouriès a été mis à jour le 2026-03-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles