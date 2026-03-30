Chasse aux œufs de Pâques Nant
Chasse aux œufs de Pâques Nant lundi 6 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques
Union des commerçants et artisans Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
L’UCA de Nant vous invite à une chasse aux oeufs pour le plus grand plaisir des gourmands.
Rendez-vous à 14h30, sur la place du Claux pour résoudre les énigmes et trouver qui détient les chocolats. .
Union des commerçants et artisans Nant 12230 Aveyron Occitanie aurelie.saquet@wanadoo.fr
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English :
The UCA de Nant invites you to an egg hunt to the delight of gourmets.
L’événement Chasse aux œufs de Pâques Nant a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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