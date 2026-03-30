Chasse aux œufs de Pâques Nant

Chasse aux œufs de Pâques Union des commerçants et artisans Nant 2026-04-06

Chasse aux œufs de Pâques Nant lundi 6 avril 2026.

Chasse aux œufs de Pâques

Union des commerçants et artisans Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

L’UCA de Nant vous invite à une chasse aux oeufs pour le plus grand plaisir des gourmands.
Rendez-vous à 14h30, sur la place du Claux pour résoudre les énigmes et trouver qui détient les chocolats.   .

Union des commerçants et artisans Nant 12230 Aveyron Occitanie   aurelie.saquet@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The UCA de Nant invites you to an egg hunt to the delight of gourmets.

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Nant a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Nant (Aveyron)