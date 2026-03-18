Chasse aux oeufs de Pâques

Château de la Verrerie Oizon Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Partez à la chasse aux œufs de Pâques au Château de la Verrerie ! Une après-midi ludique pour les enfants de 3 à 12 ans, entre jeu, gourmandises et découverte du domaine.

Pour la première fois, l’association Les Amis du Château de la Verrerie et Oizon organise une grande chasse aux œufs ! Dans le cadre enchanteur du domaine, les enfants de 3 à 12 ans sont invités à partir à la recherche des précieux œufs cachés dans le parc.

Munis de leur panier, ils devront explorer, observer et s’amuser pour repartir avec leurs trouvailles gourmandes. Deux départs sont proposés selon l’âge afin que chacun profite pleinement de l’expérience.

Une animation familiale, festive et gourmande, idéale pour célébrer Pâques dans un lieu chargé d’histoire. 3 .

Château de la Verrerie Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 56 94 24 assolaverrerieoizon@gmail.com

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English :

Go Easter egg hunting at Château de la Verrerie! A fun-filled afternoon for children aged 3 to 12, with games, treats and discovery of the estate.

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Oizon a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SAULDRE ET SOLOGNE