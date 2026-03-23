Chasse aux oeufs de Pâques

Rue du Stade Ousson-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Rendez-vous le 11 avril de 14h30 à 16h30 au stade municipal d’Ousson-sur-Loire pour une grande chasse aux œufs festive ! Une après-midi gourmande avec buvette et crêpes sur place vous attend. Inscription avant le 4 avril à apeousson@gmail.com. Moments magiques garantis !

L’Association de Parents d’Élèves d’Ousson-sur-Loire vous invite à une grande chasse aux œufs le samedi 11 avril 2025, de 14h30 à 16h30 au stade municipal. Une belle occasion de partager un moment convivial en famille et de voir les plus petits partir à la recherche des œufs colorés cachés dans l’herbe ! Une buvette sera à votre disposition, avec vente de crêpes pour régaler petits et grands gourmands. Attention, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. Venez nombreux pour profiter de cette animation printanière pleine de rires et de chocolat ! .

Rue du Stade Ousson-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire apeousson@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on April 26 from 2:30 to 4:30 pm at the Ousson-sur-Loire municipal stadium for a festive egg hunt! A gourmet afternoon with refreshments and crêpes awaits you. Register before April 4 at apeousson@gmail.com. Magical moments guaranteed!

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Ousson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX