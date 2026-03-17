Chasse aux oeufs de Pâques Château de Digoine Palinges

Chasse aux oeufs de Pâques

Château de Digoine 22 route de Digoine Palinges Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Le dimanche 05 et le lundi 06 avril 2026 à l’occasion de Pâques, l’équipe du Château de Digoine a le plaisir de convier les enfants à une grande chasse aux œufs qui se déroulera dans le parc et les jardins du château. Trois zones seront délimitées celle des petits (de 3 à 5 ans) celles des moyens (de 6 à 9 ans) et celle des grands (de 10 à 12 ans). Le lapin de pâques dissimulera également des œufs en or. Des surprises seront proposées aux enfants qui sauront les retrouver !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Afin de valider votre inscription, merci de nous préciser les noms, prénoms et l’âge des enfants.

Rendez-vous au château à 14h. Cette chasse aux œufs sera suivie d’un goûter.

N’oubliez pas de vous munir d’un sac ou d’un panier et de chaussures imperméables en cas de pluie ! .

Château de Digoine 22 route de Digoine Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 20 27 contact@chateaudedigoine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs de Pâques

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Palinges a été mis à jour le 2026-03-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)