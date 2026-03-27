Chasse aux oeufs de Pâques PLAISANCE Plaisance
Chasse aux oeufs de Pâques PLAISANCE Plaisance lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
PLAISANCE Maison des associations Plaisance Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Avis à tous les petits gourmands et aux chasseurs d’œufs intrépides
L’Association Plaisance Parents d’Élèves (APPE) organise sa traditionnelle Chasse aux Œufs !
Du chocolat, des rires, de la bonne humeur… et du café pour les parents !
Tirage de la tombola juste après.
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PLAISANCE Maison des associations Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 03 97 29 65 apeplaisance32@gmail.com
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English :
Attention all little gourmets and intrepid egg hunters!
The Association Plaisance Parents d?Élèves (APPE) is organizing its traditional Egg Hunt!
Chocolate, laughter, good humor? and coffee for parents!
Tombola draw afterwards.
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Plaisance a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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