Chasse aux oeufs de Pâques Dans le parc du château Roumagne

Chasse aux oeufs de Pâques

Dans le parc du château Château de Fremauret Roumagne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dans le parc du château, l’association Détente et Loisirs organise une chasse aux œufs avec une récompense pour le plus beau déguisement et celui ou celle qui trouvera l’œuf doré dans les 2 parcours proposés.

Dans le parc du château, l’association Détente et Loisirs organise une chasse aux œufs avec une récompense pour le plus beau déguisement et celui ou celle qui trouvera l’œuf doré dans les 2 parcours proposés. .

Dans le parc du château Château de Fremauret Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 25 77 22

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English : Chasse aux oeufs de Pâques

The Détente et Loisirs association is organizing an egg hunt in the château grounds, with prizes for the best disguise and the person who finds the golden egg in one of 2 routes.

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Roumagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays de Lauzun