Chasse aux œufs de Pâques safari de printemps Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck
Chasse aux œufs de Pâques safari de printemps Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques safari de printemps
Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle
Tarif : – – EUR
3.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
Comme de véritables détectives, mettez-vous à la recherche des indices dissimulés à l’intérieur de gigantesques oeufs d’oiseaux. Une chasse aux oeufs palpitante où chaque indice vous rapproche de la récompense finale du délicieux chocolat pour les petits aventuriers ! Prêts à relever le défi ?Enfants
3.5 .
Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Like real detectives, you’ll search for clues hidden inside gigantic bird’s eggs. A thrilling egg hunt where every clue brings you closer to the final reward: delicious chocolate for the little adventurers! Ready to take up the challenge?
L’événement Chasse aux œufs de Pâques safari de printemps Bliesbruck a été mis à jour le 2026-03-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES