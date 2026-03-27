Chasse aux œufs de Pâques safari de printemps Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Chasse aux œufs de Pâques safari de printemps

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

3.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Comme de véritables détectives, mettez-vous à la recherche des indices dissimulés à l’intérieur de gigantesques oeufs d’oiseaux. Une chasse aux oeufs palpitante où chaque indice vous rapproche de la récompense finale du délicieux chocolat pour les petits aventuriers ! Prêts à relever le défi ?Enfants

3.5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Like real detectives, you’ll search for clues hidden inside gigantic bird’s eggs. A thrilling egg hunt where every clue brings you closer to the final reward: delicious chocolate for the little adventurers! Ready to take up the challenge?

L’événement Chasse aux œufs de Pâques safari de printemps Bliesbruck a été mis à jour le 2026-03-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES