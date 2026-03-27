Chasse aux oeufs de Pâques

23 rue lamartine Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Partez à la recherche des œufs cachés à la ferme et vivez un moment ludique et gourmand en famille !

Pour le plus grand plaisir des enfants, le Quai et le lycée Vaxergues s’associent pour vous offrir une chasse aux œufs à la ferme !

Rendez-vous pour la chasse aux œufs et des activités ludiques dans la ferme pédagogique.

Afin de garantir une bonne organisation, l’inscription est obligatoire.

Deux départs sont prévus à 10h et à 11h.

Cette animation en famille est gratuite. .

23 rue lamartine Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Search for hidden eggs on the farm and enjoy a fun-filled family outing!

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)