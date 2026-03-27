Chasse aux oeufs de Pâques Saint-Affrique
Chasse aux oeufs de Pâques Saint-Affrique mercredi 8 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
23 rue lamartine Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit sur inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Partez à la recherche des œufs cachés à la ferme et vivez un moment ludique et gourmand en famille !
Pour le plus grand plaisir des enfants, le Quai et le lycée Vaxergues s’associent pour vous offrir une chasse aux œufs à la ferme !
Rendez-vous pour la chasse aux œufs et des activités ludiques dans la ferme pédagogique.
Afin de garantir une bonne organisation, l’inscription est obligatoire.
Deux départs sont prévus à 10h et à 11h.
Cette animation en famille est gratuite. .
23 rue lamartine Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Search for hidden eggs on the farm and enjoy a fun-filled family outing!
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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