Chasse aux oeufs de Pâques Gimel Saint-Astier
Chasse aux oeufs de Pâques Gimel Saint-Astier dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Gimel Bois de Gimel Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Chasse aux œufs 2 parcours (selon l’âge des enfants)
Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.
10h-12h, bois de Gimel.
3.50 € enfant.
InInscription obligatoire par SMS avant le 22/03.
Amicale pour les Écoliers Astériens 06 88 29 60 74
Gimel Bois de Gimel Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 29 60 74
English : Chasse aux oeufs de Pâques
Egg hunt: 2 routes (depending on the age of the children)
10am-12pm, Gimel woods
Price: 3.50 ? child
Registration by sms before 05/04
AEA 06 88 29 60 74
