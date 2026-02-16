Chasse aux oeufs de Pâques Gimel Saint-Astier

Chasse aux oeufs de Pâques

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Chasse aux œufs 2 parcours (selon l’âge des enfants), 1 sachet de chocolat sera offert à chaque participant.

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte. Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

10h-12h, bois de Gimel.

3.50 € enfant.

Au profit des 3 écoles de Saint-Astier.

Inscription obligatoire par SMS avant le 22/03.

Amicale pour les Écoliers Astériens 06 88 29 60 74 .

English : Chasse aux oeufs de Pâques

Egg hunt: 2 routes (depending on the age of the children)

10am-12pm, Gimel woods

Price: 3.50 ? child

Registration by sms before 05/04

AEA 06 88 29 60 74

