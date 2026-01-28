Chasse aux oeufs de Pâques ! SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Chasse aux oeufs de Pâques !

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06 15:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux oeufs de pâques !

Rejoignez-nous pour une belle aventure. Les enfants sont invités à partir à la recherche des trésors sucrés dissimulés dans notre jardin enchanté de la Maison du Patrimoine.

Une après-midi remplie de joie, de rires et de découvertes vous attend.

3 tranches horaires de 20 personnes

Inscriptions à l’Office du Tourisme 05 62 39 50 81

Gratuit .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Easter egg hunt!

Join us for an exciting adventure. Children are invited to search for sweet treasures hidden in our enchanted garden at the Maison du Patrimoine.

An afternoon of fun, laughter and discovery awaits you.

