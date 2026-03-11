CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES Saint-Sauveur-de-Ginestoux
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES Saint-Sauveur-de-Ginestoux dimanche 5 avril 2026.
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Saint-Sauveur-de-Ginestoux Lozère
Tarif : 8 – 8 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
La Ferme Enchantée propose une grande chasse aux oeufs dans leurs bois enchantés, suivie d’un goûter fermier et d’une visite de la ferme.
Réservation obligatoire.
La Ferme Enchantée propose une grande chasse aux oeufs dans leurs bois enchantés, suivie d’un goûter fermier et d’une visite de la ferme.
Réservation obligatoire. .
Saint-Sauveur-de-Ginestoux 48170 Lozère Occitanie +33 6 86 04 50 96 fermeenchantee48@gmail.com
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English :
La Ferme Enchantée offers a great egg hunt in their enchanted woods, followed by a farm snack and a visit to the farm.
Reservations required.
L’événement CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES Saint-Sauveur-de-Ginestoux a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT Langogne