Chasse aux oeufs de pâques Saint-Symphorien
Chasse aux oeufs de pâques Saint-Symphorien samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs de pâques
1 Le Patisseau Saint-Symphorien Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Chasse aux oeufs de pâques au Paradis de la Charnie
Samedi 4 avril 2026 de 14h30 à 17h30
Animations gratuites pour enfants de 0 à 10 ans
Sur réservation au 06 09 53 35 42 .
1 Le Patisseau Saint-Symphorien 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 53 35 42
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English :
L’événement Chasse aux oeufs de pâques Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Sillé-Le-Guillaume