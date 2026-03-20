Chasse aux oeufs de pâques

1 Le Patisseau Saint-Symphorien Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux oeufs de pâques au Paradis de la Charnie

Samedi 4 avril 2026 de 14h30 à 17h30

Animations gratuites pour enfants de 0 à 10 ans

Sur réservation au 06 09 53 35 42 .

1 Le Patisseau Saint-Symphorien 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 53 35 42

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English :

L’événement Chasse aux oeufs de pâques Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Sillé-Le-Guillaume