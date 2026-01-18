Chasse aux oeufs de Pâques Route d’Aixe Saint-Victurnien
Chasse aux oeufs de Pâques Route d'Aixe Saint-Victurnien dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Route d’Aixe Base de loisirs Saint-Victurnien Haute-Vienne
Participez à la grande chasse aux œufs de Pâques à Saint-Victurnien organisée par le Comité des Ostensions! Rendez-vous à la base de loisirs (canoë). Un moment festif et gourmand vous attend. Il faudra vous acquitter du permis de chasse aux oeufs. Boissons et gâteaux seront proposés sur place.
Les places sont limitées, alors pensez à vous inscrire par mail.
Les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnant. Ne manquez pas cette belle occasion de célébrer Pâques en famille ! .
Route d'Aixe Base de loisirs Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine saint.victurnien.ostensions@gmail.com
