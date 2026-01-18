Chasse aux oeufs de Pâques Route d’Aixe Saint-Victurnien

Chasse aux oeufs de Pâques

Saint-Victurnien Haute-Vienne

2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Participez à la grande chasse aux œufs de Pâques à Saint-Victurnien organisée par le Comité des Ostensions! Rendez-vous à la base de loisirs (canoë). Un moment festif et gourmand vous attend. Il faudra vous acquitter du permis de chasse aux oeufs. Boissons et gâteaux seront proposés sur place.

Les places sont limitées, alors pensez à vous inscrire par mail.

Les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnant. Ne manquez pas cette belle occasion de célébrer Pâques en famille ! .

saint.victurnien.ostensions@gmail.com

