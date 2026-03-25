Chasse aux oeufs de Pâques Sainte-Mère-Église
Chasse aux oeufs de Pâques Sainte-Mère-Église samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Biscuiterie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 16:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Venez célébrer Pâques dans une ambiance festive et conviviale lors d’une chasse aux œufs !
Petits et grands sont invités à partir à la recherche de délicieux trésors cachés…
Sur inscription. .
Biscuiterie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie
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English : Chasse aux oeufs de Pâques
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Baie du Cotentin
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