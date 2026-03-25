Chasse aux oeufs de Pâques

Biscuiterie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez célébrer Pâques dans une ambiance festive et conviviale lors d’une chasse aux œufs !

Petits et grands sont invités à partir à la recherche de délicieux trésors cachés…

Sur inscription. .

Biscuiterie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

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English : Chasse aux oeufs de Pâques

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Baie du Cotentin