Chasse aux oeufs de Pâques Sancerre

Chasse aux oeufs de Pâques

Esplanade Porte César Sancerre Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-06 11:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Une chasse aux œufs magique t’attend à l’entrée du parc des Hauts de Sancerre !

Es-tu prêt(e) pour une aventure pleine de surprises, de rires et de gourmandises ?

Si tu as moins de 12 ans, cette chasse aux œufs t’attend, pars explorer l’entrée du Parc !

Si tu remplis ta mission, une surprise chocolatée t’attend !

À très vite pour un moment magique ! 3 .

Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com

English :

A magical egg hunt awaits you in the alleys of Château de Sancerre!

