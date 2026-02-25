Chasse aux oeufs de Pâques Sancerre
Chasse aux oeufs de Pâques Sancerre lundi 6 avril 2026.
Esplanade Porte César Sancerre Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-06 11:30:00
2026-04-06
Une chasse aux œufs magique t’attend à l’entrée du parc des Hauts de Sancerre !
Es-tu prêt(e) pour une aventure pleine de surprises, de rires et de gourmandises ?
Si tu as moins de 12 ans, cette chasse aux œufs t’attend, pars explorer l’entrée du Parc !
Si tu remplis ta mission, une surprise chocolatée t’attend !
À très vite pour un moment magique ! 3 .
Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com
English :
A magical egg hunt awaits you in the alleys of Château de Sancerre!
