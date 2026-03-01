Chasse aux œufs de Pâques Saverne

Chasse aux œufs de Pâques

rue Edmond About Saverne Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

2026-03-29

Places limitées. Billetterie à l’Office de Tourisme

À l’approche de Pâques, le Club Vosgien de Saverne organise, dimanche 29 mars 2026, une course aux œufs pour les enfants. Comme les années passées, ils devront faire preuve de courage et de persévérance pour chercher et trouver les œufs de quatre couleurs, minutieusement déposés au sol de notre belle forêt.

Le lapin de Pâques se promènera sûrement dans les environs afin de rencontrer enfants, parents et grands parents. Mais il ne faudra pas l’effrayer, car il pourrait s’enfuir et disparaître dans le sous-bois.

Si les enfants sont sages, ils pourront peut-être discuter avec lui, et, munis de leurs œufs, se verront remettre un beau et grand lapin en chocolat, à croquer pour de vrai, celui-là. Possibilité également de goûter à l’arrivée, à la stèle Edmond About.

Billetterie à l’Office de Tourisme ! .

rue Edmond About Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

Limited seating. Tickets at the Tourist Office

