Chasse aux œufs de Pâques Parc du Moulin à Tan Sens

Chasse aux œufs de Pâques

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

À l’occasion des fêtes de Pâques, la Ville de Sens organise une chasse aux œufs ouverte à tous les enfants !

Partez à la recherche des œufs cachés et relevez les petits défis de cette animation ludique et familiale. Il y a 8 maxi œufs à gagner !

Deux espaces seront présents le jour même

– un espace pour les tous petits (0-3 ans)

– un espace dédié aux plus grands

Retrouvez plusieurs animations dont

– un stand de maquillage

– des sculptures de ballons

– des activités manuelles .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Chasse aux œufs de Pâques

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Sens a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais