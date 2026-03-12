Chasse aux œufs de Pâques Parc du Moulin à Tan Sens
Chasse aux œufs de Pâques Parc du Moulin à Tan Sens lundi 6 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06
À l’occasion des fêtes de Pâques, la Ville de Sens organise une chasse aux œufs ouverte à tous les enfants !
Partez à la recherche des œufs cachés et relevez les petits défis de cette animation ludique et familiale. Il y a 8 maxi œufs à gagner !
Deux espaces seront présents le jour même
– un espace pour les tous petits (0-3 ans)
– un espace dédié aux plus grands
Retrouvez plusieurs animations dont
– un stand de maquillage
– des sculptures de ballons
– des activités manuelles .
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux œufs de Pâques
L’événement Chasse aux œufs de Pâques Sens a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- 31e édition du Tournoi Sans Frontière Rue René Binet Sens 3 avril 2026
- Femme non-rééducable Théâtre municipal Sens 3 avril 2026
- Week-end à la découverte de la restauration d’œuvres d’art visite guidée Musée de Sens Sens 4 avril 2026
- Apéro-concerts Epona Hôtel Sens Sens 9 avril 2026
- Week-end des métiers d’art Musée de Sens Sens 11 avril 2026