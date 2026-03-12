Chasse aux œufs de Pâques Parc du Moulin à Tan Sens

Chasse aux œufs de Pâques Parc du Moulin à Tan Sens lundi 6 avril 2026.

Chasse aux œufs de Pâques

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :
2026-04-06

À l’occasion des fêtes de Pâques, la Ville de Sens organise une chasse aux œufs ouverte à tous les enfants !

Partez à la recherche des œufs cachés et relevez les petits défis de cette animation ludique et familiale. Il y a 8 maxi œufs à gagner !

Deux espaces seront présents le jour même
– un espace pour les tous petits (0-3 ans)
– un espace dédié aux plus grands
Retrouvez plusieurs animations dont
– un stand de maquillage
– des sculptures de ballons
– des activités manuelles   .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Chasse aux œufs de Pâques

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Sens a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais

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