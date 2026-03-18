Chasse aux œufs de Pâques Le bourg Solignac-sur-Loire

Chasse aux œufs de Pâques

Le bourg Aire de camping-cars Solignac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez fêter Pâques à la Solignac sur Loire ! Chasse aux œufs pour petits et grands le 4 avril à 16h. 1€/personne. Un moment ludique et convivial en famille au cœur du bourg !

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Le bourg Aire de camping-cars Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 11 46

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English :

Come celebrate Easter at Solignac sur Loire! Egg hunt for young and old on April 4 at 4pm. 1/person. A fun, family-friendly event in the heart of the village!

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Solignac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay