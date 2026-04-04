Chasse aux oeufs de Pâques, Square Winston Churchill, Saint-Dizier
Chasse aux oeufs de Pâques, Square Winston Churchill, Saint-Dizier samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques Samedi 4 avril, 10h00 Square Winston Churchill Haute-Marne
Entrée payante : 2 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T13:00:00+02:00
La Ville de Saint-Dizier et l’Union des Commerçants Bragards organisent une chasse aux œufs de Pâques au Parc Winston Churchill.
L’événement se déroulera le samedi 4 avril 2026 de 10h à 13h.
Les enfants jusqu’à 12 ans sont invités à participer à cette chasse gourmande. Pensez à apporter vos paniers pour récolter les œufs !
Distribution des œufs jusqu’à épuisement des stocks.
Square Winston Churchill Avenue de Verdun, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
Grande chasse aux oeufs de Pâques au parc Winston Churchill pour les enfants jusqu’à 12 ans. Venez avec votre panier !
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