Chasse aux oeufs de Pâques, Square Winston Churchill, Saint-Dizier

Chasse aux oeufs de Pâques Samedi 4 avril, 10h00 Square Winston Churchill Haute-Marne

Entrée payante : 2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T13:00:00+02:00

La Ville de Saint-Dizier et l’Union des Commerçants Bragards organisent une chasse aux œufs de Pâques au Parc Winston Churchill.

L’événement se déroulera le samedi 4 avril 2026 de 10h à 13h.

Les enfants jusqu’à 12 ans sont invités à participer à cette chasse gourmande. Pensez à apporter vos paniers pour récolter les œufs !

Distribution des œufs jusqu’à épuisement des stocks.

Square Winston Churchill Avenue de Verdun, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Grande chasse aux oeufs de Pâques au parc Winston Churchill pour les enfants jusqu’à 12 ans. Venez avec votre panier !