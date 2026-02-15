Chasse aux œufs de Pâques Abbaye de Trizay Trizay

Chasse aux œufs de Pâques

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Enfants de 6 à 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion de Pâques, l’Abbaye de Trizay invite les familles à une grande chasse aux œufs dans son jardin médiéval. Ateliers, visite contée et surprises chocolatées rythmeront l’après-midi.

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Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr

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English : Easter egg hunt

For Easter, Trizay Abbey is inviting families to enjoy an egg hunt in its medieval garden. Workshops, storytelling and chocolate surprises punctuate the afternoon.

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Trizay a été mis à jour le 2026-03-10 par Communauté de communes Coeur de Saintonge