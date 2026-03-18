Chasse aux oeufs de Pâques EVS Familles rurales Guzientzat Uhart-Cize

Chasse aux oeufs de Pâques

EVS Familles rurales Guzientzat 10 rue de l’école Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Jusqu’à 12 ans. Inscription avant le 3 avril. Attention les enfants doivent être sous la responsabilité des parents. .

EVS Familles rurales Guzientzat 10 rue de l’école Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 18 44 90 famillesruralesguzientzat@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs de Pâques

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque