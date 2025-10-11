Chasse aux œufs de Pâques Valençay

Chasse aux œufs de Pâques

Château Valençay Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

À l’annonce de la cloche du château, les enfants sont invités à chercher les centaines d’œufs colorés cachés dans le grand parterre fleuri du château. Il suffit d’en trouver plusieurs de la même couleur ou du même motif pour avoir une surprise en chocolat.

Une surprise attend ceux qui auront trouvé des œufs d’or !

Une zone est réservée pour les tout-petits. 7 .

Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

English :

When the castle bell rings, children are invited to search for the hundreds of colorful eggs hidden in the castle’s large flowerbed.

