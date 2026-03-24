Chasse aux oeufs de Pâques Parc des Graves Villerville

Chasse aux oeufs de Pâques

Parc des Graves Chemin des Fondrières Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Les œufs en chocolat ont été apportés par les cloches de Pâques dans la nuit de samedi à dimanche. Retrouvez-les ! Ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Sans réservation.

Les œufs en chocolat ont été apportés par les cloches de Pâques dans la nuit de samedi à dimanche. Retrouvez-les !

Ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

Sans réservation. Rendez-vous dans le parc des Graves.

Horaire à venir. .

Parc des Graves Chemin des Fondrières Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Chasse aux oeufs de Pâques

The chocolate eggs were brought in by the Easter bells on Saturday night. Find them! Open to all children aged 3 to 12 accompanied by an adult. No reservation required.

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Villerville a été mis à jour le 2026-03-21 par OT SPL Deauville