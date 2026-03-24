Chasse aux oeufs de Pâques Parc des Graves Villerville
Chasse aux oeufs de Pâques Parc des Graves Villerville dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Parc des Graves Chemin des Fondrières Villerville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Les œufs en chocolat ont été apportés par les cloches de Pâques dans la nuit de samedi à dimanche. Retrouvez-les ! Ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Sans réservation.
Les œufs en chocolat ont été apportés par les cloches de Pâques dans la nuit de samedi à dimanche. Retrouvez-les !
Ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Sans réservation. Rendez-vous dans le parc des Graves.
Horaire à venir. .
Parc des Graves Chemin des Fondrières Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
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English : Chasse aux oeufs de Pâques
The chocolate eggs were brought in by the Easter bells on Saturday night. Find them! Open to all children aged 3 to 12 accompanied by an adult. No reservation required.
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Villerville a été mis à jour le 2026-03-21 par OT SPL Deauville
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