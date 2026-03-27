Chasse aux oeufs de raie et de roussette spécial Pâques Boulevard du Coz Pors Trégastel
Chasse aux oeufs de raie et de roussette spécial Pâques Boulevard du Coz Pors Trégastel lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs de raie et de roussette spécial Pâques
Boulevard du Coz Pors Aquarium Marin de Trégastel Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
A l’occasion de la fête de Pâques, l’Aquarium marin de Trégastel vous propose une chasse aux œufs un peu spéciale des capsules d’œufs de raie et de roussette ont été cachées dans les espaces de l’aquarium. Venez les trouver, les échanger contre du chocolat et en apprendre plus sur ces espèces emblématiques de nos côtes !
Activité comprise dans le prix d’entrée à l’Aquarium Marin. .
Boulevard du Coz Pors Aquarium Marin de Trégastel Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 48 58
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English :
L’événement Chasse aux oeufs de raie et de roussette spécial Pâques Trégastel a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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