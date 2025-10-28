Chasse aux oeufs de raies Parking de l’Ermitage Donville-les-Bains

Sortie animée par le CPIE du Cotentin, organisée et financée par la commune de Donville-les-Bains.

Découverte de la vie des raies et roussettes à partir d’une collecte de leurs capsules d’œufs, échouées sur la plage. Observation de la laisse de mer et de sa faune puis discussion sur la préservation des plages.

Gratuit .

Parking de l’Ermitage Chemin de la Rafale Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06

