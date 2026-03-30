Chasse aux Œufs de Saint-Benoît

Chemin du Stade Saint-Benoît Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

La chasse aux œufs de Pâques

– 9h45 départ pour les enfants de 3 à 6 ans (Stade du Prieuré)

– 10h départ pour les enfants de 7 à 11 ans (Jardin de Cookham)

Des centaines d’œufs en chocolat seront dissimulés dans les deux espaces… avec un défi supplémentaire retrouver les précieux œufs rouges !

Des animations toute la journée dans le bourg

manège gratuit, mur d’escalade, jeux en bois, atelier équilibre, barbe à papa, pêche aux canards, structure gonflable, sculptures sur ballon avec le clown Bimbo et initiation à l’aérofresque avec l’artiste Man’S.

Dans l’après-midi, les majorettes Les Éclipses d’Aslonnes vous guideront jusqu’au traditionnel concours du pâté de Pâques. .

Chemin du Stade Saint-Benoît 86280 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 44 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux Œufs de Saint-Benoît

L’événement Chasse aux Œufs de Saint-Benoît Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Grand Poitiers