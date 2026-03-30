Chasse aux Œufs de Saint-Benoît Saint-Benoît
Chasse aux Œufs de Saint-Benoît Saint-Benoît dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux Œufs de Saint-Benoît
Chemin du Stade Saint-Benoît Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
La chasse aux œufs de Pâques
– 9h45 départ pour les enfants de 3 à 6 ans (Stade du Prieuré)
– 10h départ pour les enfants de 7 à 11 ans (Jardin de Cookham)
Des centaines d’œufs en chocolat seront dissimulés dans les deux espaces… avec un défi supplémentaire retrouver les précieux œufs rouges !
Des animations toute la journée dans le bourg
manège gratuit, mur d’escalade, jeux en bois, atelier équilibre, barbe à papa, pêche aux canards, structure gonflable, sculptures sur ballon avec le clown Bimbo et initiation à l’aérofresque avec l’artiste Man’S.
Dans l’après-midi, les majorettes Les Éclipses d’Aslonnes vous guideront jusqu’au traditionnel concours du pâté de Pâques. .
Chemin du Stade Saint-Benoît 86280 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 44 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux Œufs de Saint-Benoît
L’événement Chasse aux Œufs de Saint-Benoît Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Grand Poitiers
À voir aussi à Saint-Benoît (Vienne)
- Concours du plus long pâté de Pâques Saint-Benoît 5 avril 2026