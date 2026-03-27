Chasse aux œufs de Villers-sous-Prény Terrain de football Villers-sous-Prény

Chasse aux œufs de Villers-sous-Prény

Terrain de football Rue de la Libération Villers-sous-Prény Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 11:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux œufs les cloches sont passées… et elles ont laissé plein de surprises !

Tous les enfants sont invités à participer à cette grande chasse aux œufs

Ouvert uniquement aux enfants et petits-enfants de Villers-sous-Prény, jusqu’à 10 ans

N’oubliez pas votre panier !

Pour les parents dégustation de chocolats et caféEnfants

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Terrain de football Rue de la Libération Villers-sous-Prény 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est associationllb@laposte.net

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English :

Egg hunt: the bells have come and gone… and left plenty of surprises!

All children are invited to take part in this great egg hunt!

Open only to children and grandchildren of Villers-sous-Prény, up to age 10

Don’t forget your basket!

For parents: chocolate tasting and coffee

L’événement Chasse aux œufs de Villers-sous-Prény Villers-sous-Prény a été mis à jour le 2026-03-27 par OT PONT A MOUSSON