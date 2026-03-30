Chasse aux œufs déguisée Garnerans
Chasse aux œufs déguisée Garnerans dimanche 26 avril 2026.
Chasse aux œufs déguisée
Centre du village de Garnerans Garnerans Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Venez nombreux à la chasse aux œufs dans la cour de l’école ! Surprise pour tous les participants !
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Centre du village de Garnerans Garnerans 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes sou.garnerans@gmail.com
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English :
Come one, come all to the egg hunt in the school playground! Surprise for all participants!
L’événement Chasse aux œufs déguisée Garnerans a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre