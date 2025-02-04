Chasse aux oeufs des Musées de Senlis Senlis

Chasse aux oeufs des Musées de Senlis

Place Notre-Dame Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La traditionnelle chasse aux œufs prend place dans les musées senlisiens le week-end de Pâques. Au musée d’Art et d’Archéologie, au musée des Spahis et au musée de la Vénerie, les enfants sont invités à partir à la recherche de multiples indices dans l’espoir de recevoir leur récompense !

De 10h à 13h et de 14h à 18h.

Tarif 7€ | Tarif réduit 4€ | Gratuit pour les moins de 25 ans et les Senlisiens .

Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

English :

The traditional egg hunt takes place in Senlis museums over the Easter weekend. At the Musée d?Art et d?Archéologie, the Musée des Spahis and the Musée de la Vénerie, children are invited to search for clues in the hope of receiving their reward!

