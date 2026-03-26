Chasse aux oeufs des petis

pôle associatif Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Lud en Bulle propose une chasse aux œufs pour les petits -5 œufs trouvés =un goûter offert et une surprise .

entrée gratuite

Plus d’infos 06 23 25 74 24

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pôle associatif Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Lud en Bulle offers an egg hunt for children -5 eggs found = a free snack and a surprise.

free admission

More info 06 23 25 74 24

L’événement Chasse aux oeufs des petis Dunières a été mis à jour le 2026-03-24 par Haut Pays du Velay Tourisme