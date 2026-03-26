Chasse aux oeufs des petis Dunières
Chasse aux oeufs des petis Dunières mardi 31 mars 2026.
Chasse aux oeufs des petis
pôle associatif Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Lud en Bulle propose une chasse aux œufs pour les petits -5 œufs trouvés =un goûter offert et une surprise .
entrée gratuite
Plus d’infos 06 23 25 74 24
.
pôle associatif Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Lud en Bulle offers an egg hunt for children -5 eggs found = a free snack and a surprise.
free admission
More info 06 23 25 74 24
L’événement Chasse aux oeufs des petis Dunières a été mis à jour le 2026-03-24 par Haut Pays du Velay Tourisme
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