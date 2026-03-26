Chasse aux oeufs des petits Montfaucon-en-Velay
Chasse aux oeufs des petits Montfaucon-en-Velay samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs des petits
Salle à côté de la médiathèque Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Lud en Bulle propose une chasse aux œufs pour les petits -5 œufs trouvés =un goûter offert et une surprise .
Entrée gratuite
Plus d’infos 06 23 25 74 24
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Salle à côté de la médiathèque Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Lud en Bulle offers an egg hunt for the little ones -5 eggs found = a free snack and a surprise.
Free admission
More info 06 23 25 74 24
L’événement Chasse aux oeufs des petits Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-24 par Haut Pays du Velay Tourisme
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