Chasse aux oeufs des petits

Salle à côté de la médiathèque Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Lud en Bulle propose une chasse aux œufs pour les petits -5 œufs trouvés =un goûter offert et une surprise .

Entrée gratuite

Plus d’infos 06 23 25 74 24

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Salle à côté de la médiathèque Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Lud en Bulle offers an egg hunt for the little ones -5 eggs found = a free snack and a surprise.

Free admission

More info 06 23 25 74 24

L’événement Chasse aux oeufs des petits Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-24 par Haut Pays du Velay Tourisme