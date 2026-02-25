Chasse aux oeufs des Pitchouns Saint Andiol Saint-Andiol

Chasse aux oeufs des Pitchouns

Samedi 4 avril 2026 à partir de 14h30. Saint Andiol Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Samedi 4 avril 2026 à partir de 14h30 dans le parc du Château

Samedi 4 avril 2026 chasse aux oeufs pour les enfants de 3 à 11 ans au parc du Château

– Gratuit

– Inscription à 14h30

– Départ de la chasse à 15h .

Saint Andiol Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, April 4, 2026 from 2:30 p.m. in the Château grounds

L’événement Chasse aux oeufs des Pitchouns Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence