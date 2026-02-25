Chasse aux oeufs des Pitchouns Saint Andiol Saint-Andiol
Samedi 4 avril 2026 à partir de 14h30. Saint Andiol Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Samedi 4 avril 2026 à partir de 14h30 dans le parc du Château
Samedi 4 avril 2026 chasse aux oeufs pour les enfants de 3 à 11 ans au parc du Château
– Gratuit
– Inscription à 14h30
– Départ de la chasse à 15h .
Saint Andiol Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Saturday, April 4, 2026 from 2:30 p.m. in the Château grounds
