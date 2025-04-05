Chasse aux oeufs Stade Donzy
Chasse aux oeufs Stade Donzy dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Stade Rue André Audinet Donzy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
2026-04-05
Envie de partir à la chasse aux oeufs ? Venez passer un moment convivial et amusant lors de cette chasse en famille ! Trois parcours sont proposés un pour les enfants jusqu’à 3 ans, un pour les 4-6 ans et un pour les 7-10 ans.
N’oubliez pas votre panier. Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Donzy. Sur inscription avant le 25 mars. .
Stade Rue André Audinet Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 98 39 34
English : Chasse aux oeufs
