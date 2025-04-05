Chasse aux oeufs Stade Donzy

Chasse aux oeufs

Envie de partir à la chasse aux oeufs ? Venez passer un moment convivial et amusant lors de cette chasse en famille ! Trois parcours sont proposés un pour les enfants jusqu’à 3 ans, un pour les 4-6 ans et un pour les 7-10 ans.

N’oubliez pas votre panier. Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Donzy. Sur inscription avant le 25 mars. .

