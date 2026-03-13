Chasse aux oeufs d’or 2026

Site de la Roche Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05 12:30:00

Date(s) :

2026-04-05

À l’occasion de Pâques, l’OGEC de l’école Ste Anne de Sixt sur Aff organise une chasse aux œufs d’or 2026 sur le Site de la Roche à Sixt sur Aff.

>>> INSCRIPTION SUR HELLO ASSO

OU SUR PLACE LE JOUR DE L’EVENEMENT <<< Grâce à la chasse aux œufs, vous aurez l’occasion de vous lancer dans une aventure passionnante à la recherche d’œufs colorés (galets décorés par les enfants de l'école) et cachés dans le parc du Site de la Roche à Sixt sur Aff ! Les œufs seront soigneusement dissimulés dans des endroits faciles à trouver pour les plus jeunes et plus difficiles pour les plus grands, afin que chacun puisse profiter pleinement de cet instant ! La recherche se fait en famille, avec beaucoup de plaisir. Venez nombreux pour gagner vos surprises chocolatées. >>> Animation Cette année, pour plus de fun, venez déguisés ! <<< >>> Buvette et apéro saucissons sur place <<< !!! OUVERT A TOUS !!! Règles du jeu Trouver 3 œufs de sa couleur pour obtenir ses chocolats !! A chaque âge sa couleur Enfant (moins de 12 ans) Rouge Ado (moins de 18 ans) Bleu Adulte Vert Une fois les bonnes couleurs rassemblées, RDV au stand avec vos 3 œufs de la même couleur + votre billet pour validation afin de retirer vos œufs en chocolat et une récompense spéciale si vous retrouver l'un des 3 œufs d'or cachés parmi les recoins verdoyants du parc (1 par catégorie d'âge). Les bénéfices de cette action permettront de participer au financement des projets pédagogiques de l'école. >>> Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents <<< . Site de la Roche Redon 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chasse aux oeufs d’or 2026 Redon a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE REDON