Chasse aux oeufs du Chateau de Boutemont les 5 et 6 avril Ouilly-le-Vicomte
Chasse aux oeufs du Chateau de Boutemont les 5 et 6 avril Ouilly-le-Vicomte dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs du Chateau de Boutemont les 5 et 6 avril
Chateau et Jardins de Boutemont Ouilly-le-Vicomte Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-06 16:00:00
Date(s) :
2026-04-05
À l’occasion du week-end de Pâques, le Château et Jardins de Boutemont propose une chasse aux œufs dans les jardins.
Dates dimanche et lundi de Pâques
Horaires de 11h à 16h
Les enfants sont invités à partir à la recherche des œufs cachés dans les jardins
Destinée aux enfants jusqu’à environ 10 ans
La crêperie sera ouverte. .
Chateau et Jardins de Boutemont Ouilly-le-Vicomte 14100 Calvados Normandie +33 2 31 31 93 76 contact@chateaudeboutemont.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs du Chateau de Boutemont les 5 et 6 avril
L’événement Chasse aux oeufs du Chateau de Boutemont les 5 et 6 avril Ouilly-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Honfleur-Beuzeville