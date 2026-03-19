Chasse aux oeufs du Chateau de Boutemont les 5 et 6 avril

Chateau et Jardins de Boutemont Ouilly-le-Vicomte Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

À l’occasion du week-end de Pâques, le Château et Jardins de Boutemont propose une chasse aux œufs dans les jardins.

Dates dimanche et lundi de Pâques

Horaires de 11h à 16h

Les enfants sont invités à partir à la recherche des œufs cachés dans les jardins

Destinée aux enfants jusqu’à environ 10 ans

La crêperie sera ouverte. .

Chateau et Jardins de Boutemont Ouilly-le-Vicomte 14100 Calvados Normandie +33 2 31 31 93 76 contact@chateaudeboutemont.com

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English : Chasse aux oeufs du Chateau de Boutemont les 5 et 6 avril

L’événement Chasse aux oeufs du Chateau de Boutemont les 5 et 6 avril Ouilly-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Honfleur-Beuzeville